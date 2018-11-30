Şehit Ömer Halisdemir hakkındaki skandal sözlere suç duyurusu

Yazar Atasoy Müftüooğlu'nun, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi ve darbeci Semih Terzi'yi öldürerek girişimin seyrini değiştiren şehir Ömer Halisdemir hakkındaki sözleri tepki çekti. Müftüoğlu, "15 Temmuz, tarihe yeni bir uyuşturucu olarak geçti, geçecek. Genç kuşaklara Ömer Halisdemir diye birisi ufuk olarak veriliyor. Bundan daha büyük bir düşüş olabilir mi? Hangi yeteneğe, ufku, hangi bilinci sebebiyle? Bir general emir vermiş, bir başka generali 'vur' demiş. Öykü bundan ibaret" şeklindeki sözlerine tepkiler gecikmedi.

Diyarbakır'da, PKK tarafından şehit edilen Abbas Yoldaş'ın oğlu Hamza Yoldaş, skandal sözlere imza atan yazar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yazar, sosyal medyadan da binlerce kişi tarafından tepki aldı.