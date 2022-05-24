Şehit Onur Doğan'ın baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan şehit oldu. Doğan'ın Ankara Altındağ'da bulunan ve acı haberinin ulaştığı baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehidin acılı ailesini yalnız bırakmayan mahalleli ise taziye evine ziyaretlerde bulunarak aileyi yalnız bırakmadı. Şehit için Kur-an okundu ve dualar edildi.

3 ay önce nişanladığı öğrenildi

4 senedir uzman çavuş olarak görev yapan Doğan'ın üç ay önce nişanlandığı ve seneye düğünün olduğu öğrenildi. Üç çocuklu ailenin en küçük çocuğu olan Doğan, memleketi Ankara'da yarın toprağa verilecek.

Ali Nargüner - Yunus Özkan

