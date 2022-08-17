Şehit Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin naaşı Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından Yozgat'ın Sorgun ilçesine askeri helikopter ile getirildi. Şehit Özdemir için Sorgun Belediye Meydanı'nda ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende şehit yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer, İbrahim Ethem Sedef, Lojistik Kurmay Başkanı Tuğgeneral Abdulkadir Fehmi Bilgin, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in bekar olduğu öğrenildi.

Bahadır Muhlis Gökgül - Rukiye Yılmaz