Şehit özel harekat polisinin naaşı Tokat'a getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, Tokatlı polis memuru Mustafa Çalışgan (34) şehit oldu. Şehidin cenazesi Gaziantep'te yapılan törenin ardından memleketine gönderildi. Tokat Havalimanında yapılan karşılama törenine Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı, şehidin babası Mehmet Çalışgan, annesi Perihan Tekin, şehidin eşi Ceren Çalışgan ve yakınları katıldı. Çalışgan'ın naaşı meslektaşlarının omzunda cenaze aracına taşındı.

Şehidin cenazesi ikindi namazını müteakiben garnizon şehitliğinde toprağa verilecek.

Nurhan İçmez



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