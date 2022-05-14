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Şehit Piyade Er Selman Güler'e son görev

Şehit Piyade Er Selman Güler'e son görev
Şehit Piyade Er Selman Güler'e son görev

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Kuzey Irak'ta araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler memleketi Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Er Selman Güler'e son görev - Tıkla İzle

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlarda, araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in naaşı askeri uçakla gece saatlerinde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına getirildi. Havalimanında kent protokolü ve askeri erkanın katılımlarıyla uğurlama töreni düzenlendi.

Uğurlama töreninin ardından şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Erzincan'dan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine karayoluyla gönderildi. Gözyaşları içinde Kelkit ilçesi Küçük Camii önüne getirilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Erzincan 3. Ordu Komutanı Korg. Yavuz Türkgenci, kent protokolü, şehit yakınları ve Kelkitli vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından,şehidin annesi, kardeşleri ve yakınları şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken, 2019 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Akın Çelebi'nin annesi Rukiye Çelebi, şehit Sözleşmeli Er Selman Güler'in tabutuna sarılarak ‘Benim de oğlum şehit, gittiğin yerde ona da selam söyle' diyerek gözyaşı döktü.

Törenin ardından şehidin cenazesi Kelkit ilçesi Başpınar Köyü aile kabristanlığına defnedildi.

Uğur Aydın - Uğur Bulut
 

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