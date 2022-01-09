Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa hudut hattına teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç için İstanbul Ataköy 5. Kısım'daki Ömer Duruk Camii'nde cenaze töreni düzenledi.

İkinci namazını müteakiben düzenlenen törene Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi katıldı.

Taziyeleri şehidin babası Cemalettin Koç, annesi Emine Koç, kardeşleri Mehmet ve Taha Koç kabul etti. Şehidin annesi ve babası törende gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.

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