Şehit Piyade Sözleşmeli Er Korkmaz'ın cenazesi Gaziantep'e getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün teröristlerin maket uçakla gerçekleştirdiği saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz (21) şehit oldu. Şehit Korkmaz'ın cenazesi, askeri uçakla memleketi Gaziantep'e getirildi. Havalimanında düzenlenen törenin ardından şehit defin edilmek üzere baba ocağına götürüldü.

Şehit Korkmaz'ın cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehidin annesi Fadile ve babası Ali Korkmaz, yakınları ile askerler karşıladı. Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin cenazesi, cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.

Şehidin cenazesi, Örenli Mah

İbrahim Halil Aslan - Lider Olgun



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.