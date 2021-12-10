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Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Hakkari'den hava yoluyla Edremit'e buradan da Zeytinli Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Bu sırada şehidin annesi Nihal ve eşi Anna Sarı gözyaşlarına boğuldu.

Ardından şehidin naaşı mahalle meydanındaki tören alanına getirildi. Helallik alınmasının ardından Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç sağanak yağış altında cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından şehidin naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile diğer ilgililer katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olmuş, gerçekleştirilen hava harekatıyla da 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

Emrah Elmas - İsmail Özdemir
 

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