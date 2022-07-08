Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta, şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım (38) için Göksun ilçesi Taşoluk Mahalle Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin cenazesi, askerlerin omuzlarında tören alanına getirildi. Evli ve 3 çocuk babası olan şehidin cenaze namazı öncesi helallik alındı. Yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği cenaze töreninde, kılınan namazın ardından yine askerlerin omuzlarında son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Şehidin babası ve ağabeyleri ayakta durmakta zorluk çekti.

Cenaze törenine, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve sivil erkanın yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.

Halil Ulubey - Mustafa Kılınç

