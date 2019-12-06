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Şehit polis organ bekleyen 6 hastaya umut oldu

Şehit polis organ bekleyen 6 hastaya umut oldu
Şehit polis organ bekleyen 6 hastaya umut oldu

Bursa'da görev başındayken şehit edilen Polis Memuru Alaattin Özdemir'in organları bağışlandı. 44 yaşındaki polis memurunun akciğer, karaciğer, böbrek ve gözleri Bursa ve İstanbul'da organ bekleyen 6 hastaya nakledilecek.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Özdemir'in ailesi ile hastanenin organ nakli koordinatörlüğü görüşme yaptı. Ailesi şehit polisin organlarını bağışlama kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezi'nin yaptığı taramalar sonucunda akciğer, böbrek ve karaciğerin bekleyen 4 hastaya uyumlu olduğu tespit edildi.

Alaattin Özdemir'in böbrekleri; Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nde nakil olmayı bekleyen hastalara, karaciğeri Bursa Acıbadem Hastanesi'nde nakil olmayı bekleyen bir hastaya, akciğeri İstanbul Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakil olmayı bekleyen bir hastaya, korneaları ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nde nakil olmayı bekleyen 2 hastaya nakledilecek.
Şehit polis memuru için ise yarın sabah Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki emniyet binasında resmi tören düzenlenecek.

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