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Şehit Reşat Ergin'in baba ocağında helallik alındı

Şehit Reşat Ergin'in baba ocağında helallik alındı
Şehit Reşat Ergin'in baba ocağında helallik alındı

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Uzman Çavuş Reşat Ergin’in (27) cenazesi, Manisa’nın Akhisar ilçesindeki baba evine getirilerek, helallik alındı.

Şehit Reşat Ergin’in baba ocağında helallik alındı - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ta yürüttüğü Pençe - Kilit Operasyonu'nda dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı.

Şehidin babası Erhan Ergin taziyeleri kabul ederken, annesi Gülşah Ergin ve kız kardeşi Fatma Ergin, tabutun başında gözyaşı döktü. Okunan dualar ve helallik alınmasının ardından Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'ne götürüldü.

Barış Gezici
 

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