Şehit savcıyla ilgili provokatif paylaşım yapan zanlı tutuklandı

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın alıkonulduğu anla provokatif paylaşım yapan İBB çalışanı şüpheli Eda Ezgi Yıldız'ın Savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, ‘'Paylaşımı ben yapmadım. Bu paylaşımı içerik olarak da desteklemiyorum. Bir takım kişiler tarafından bir komploya maruz bırakılıyorum'' dediği öğrenildi.

Terör örgütü mensupları tarafından 31 Mart 2015 tarihinde şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili sosyal medya hesabından “Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır” şeklinde paylaşım yapan şüpheli Eda Ezgi Yıldız İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ‘terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştı.

İBB çalışanı olduğu ortaya çıkmıştı

Şüpheli Eda Ezgi Yıldız'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketlerinden biri olan İSYÖN'de insan kaynakları uzmanı olduğu, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) parti meclis üyesi Gökhan Gündoğdu'ya yardımcı olarak işlerini takip ettiği de öğrenilmişti.

Tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifadesini veren şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadesi ortaya çıktı

Öte yandan şüpheli Eda Ezgi Yıldız'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, ‘'3 senedir İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak şirketlerinden olan İSYÖN'de proje uzmanı olarak çalışmaktayım. Sosyal medyaya yansıdığı üzere Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesi Gökhan Günaydın Belediye Başkanımıza kendi alanı ile ilgili olarak zaman zaman resmi bir göreve bağlı olmaksızın danışmanlık hizmeti vermektedir. Gökhan Bey eski dönemde Ziraat Mühendisleri Odası başkanlığı yapmıştır. Benim çalışmış olduğum İSYÖN'de benzer alanda faaliyet yürüten bir iştiraktir. Bu anlamda ben de kendisine yardımcı olmaktayım'' dedi.

Söz konusu paylaşımı kendisinin yapmadığını savundu

Şüphelinin ifadesinin devamında, ‘'Bana sormuş olduğunuz Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında hayatını kaybetmeden hemen önce alıkonulduğu ana dair görüntüyü "Adalet, Adalet Sarayında böyle sağlanır" ibaresi ile yapılan paylaşımı ben yapmadım. Bu paylaşımı içerik olarak da desteklemiyorum. Twitter'a baktığımda yapıldığı iddia olunan paylaşımın alıntılandığını görmedim. Paylaşım hakkında atılan twitlerin tamamı ekran görüntüsü şeklindedir. Bir takım kişiler tarafından bir komploya maruz bırakılıyorum. Hedefin ben değil partili kimliğim dolayısıyla partim olduğunu düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum'' dediği öğrenildi.

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