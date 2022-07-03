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Şehit son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Şehit son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Şehit son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev sırasında nehre düşerek şehit olan Piyade Teğmen Halis Keskin, memleketi Bursa'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit son yolculuğuna dualarla uğurlandı - Tıkla İzle

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kaçakçılara yönelik operasyon sırasında nehre düşen Teğmen Halis Keskin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehidin naaşı askeri uçakla Yenişehir Askeri Havalimanı'na getirildikten sonra helikopterle Büyükorhan ilçesine nakledildi. Orhankebir Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Sarnıç Mahallesi'ndeki mezarlığa dualarla defnedildi. Cenaze, helikopterle Büyükorhan ilçesine götürüldüğü için Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki baba ocağına tekbirlerle gelen ailesinden, yakınlarından ve vatandaşlardan helallik istendi.

Ali Kamur - Ali Erdem - Fatih Ak

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