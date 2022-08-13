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Şehit Teğmen Ömer Bağra için Siirt'te tören düzenlendi

Şehit Teğmen Ömer Bağra için Siirt'te tören düzenlendi
Şehit Teğmen Ömer Bağra için Siirt'te tören düzenlendi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra (30) için Siirt’te tören düzenlendi.

Siirt Havalimanında gerçekleştirilen törende, şehit Bağra'nın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasından sonra şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Tören mangası tarafından cenaze aracına konulan Bağra'nın naaşı, Şirvan ilçesine bağlı Nallıkaya köyüne uğurlandı. Şehit teğmen Bağra'nın evli olduğu öğrenildi.

Törene, şehidin yakınları, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Selami Deniz
 

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