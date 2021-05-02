Şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan, Kütahya'da toprağa verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutunu taşıyan askeri uçak öğle saatlerinde Altıntaş ilçesindeki Zafer Havalimanı'na indi. Ömer ile Havva Asan çiftinin 5 çocuğundan biri olduğu belirtilen şehidin tabutu havaalanından alınarak Emet ilçesi Dere Mahallesi'nde bulunan baba evine getirildi. Burada alınan helallık esnasında anne Havva Asan ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Alınan helalliğin ardından Kocaalan Camii'nde Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan, gözyaşları içinde ilçe mezarlığına defnedildi.

Şehidin cenaze törenine, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, askeri ve mülki erkanla protokol üyeleri katıldı.

Hüseyin Efe