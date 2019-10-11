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Şehit Uzman Çavuş Bilgen'in naaşı Bozüyük'e uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Bilgen'in naaşı Bozüyük'e uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Bilgen'in naaşı Bozüyük'e uğurlandı

Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in cenazesi askeri törenle Bilecik'in Bozüyük ilçesine uğurlandı.

Havayoluyla Eskişehir'e getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda askeri törenle karşılandı. Tören mangasının omuzlarında askeri uçaktan alınan Şehit Bilgen'in naaşı, karayoluyla Bilecik'in Bozüyük ilçesine uğurlandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Salihli Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Bozüyük İlçesi 4 Eylül Mahallesi Yunusnadi Caddesi'nde ikamet eden 30 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Osmanlı Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bozüyük Asri Mezarlığında toprağa verilecek.
Karşılama törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı Hava Pilot Tümgeneral Orgeneral İsmail Günaydın, Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, vali yardımcıları, askeri erkân, şehit Bilgen'in ailesi ve yakınları katıldı.

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