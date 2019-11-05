Şehit Uzman Çavuş Suat Topçu, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Suat Topçu'nun naaşı, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından GAP Havalimanından askeri helikopter ile memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine getirildi. Kadirli Şehir Stadyumu'na inen helikopterden şehidin cenazesi, ailesi, yakınları ve yetkililerce alınarak önce Kadirli ilçesi Yenimahalle'de bulunan baba evine götürülerek helallik alındı. Daha sonra İmam Hatip Camii'ne getirilen şehidin cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Kadirli Asri Mezarlığı şehitliğinde toprağa verildi. Tören alanında şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan kız kardeşi Sinem Topçu'nun, “Ne kadar güzel olmuşsun sen abim ne kadar yakışıklı olmuşsun abim, vatan sağ olsun dedin gittin öyle” diyerek göz yaşı dökmesi herkesi duygulandırdı.

Şehidin eşi Bilge Topçu ise eşinin fotoğrafını öptü. Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için Kadirli'de yapılan cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, askeri yetkililer, şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

Selçuk Şavran

