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Şehit Uzman Çavuş toprağa verildi !

Şehit Uzman Çavuş toprağa verildi !
Şehit Uzman Çavuş toprağa verildi !

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında Kızılmescit Deresi'nden geçerken dengesini kaybedip, suya düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk (29) Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen törenden sonra Karcık köyüne defnedildi.

Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk için Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Şehidin annesi Hesna Öztürk ve şehidin nişanlısı Rabia Sönmez tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Nişanlısı Rabia Sönmez, "Rüyamda gördüm demiştin, içine mi doğdu" dedi. İkindi namazının ardından şehidin özgeçmişi okunarak cenaze namazı kılındı. Omuzlara alınan şehidin naaşı, götürüldüğü Karcık köyü mezarlığında gözyaşları ile defnedildi.

Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk'ün cenaze törenine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, il ve ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş ve şehidin akrabaları katıldı.  

Tuna İşleyen


 

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