Şehit Uzman Çavuş toprağa verildi !

Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk için Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Şehidin annesi Hesna Öztürk ve şehidin nişanlısı Rabia Sönmez tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Nişanlısı Rabia Sönmez, "Rüyamda gördüm demiştin, içine mi doğdu" dedi. İkindi namazının ardından şehidin özgeçmişi okunarak cenaze namazı kılındı. Omuzlara alınan şehidin naaşı, götürüldüğü Karcık köyü mezarlığında gözyaşları ile defnedildi.

Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk'ün cenaze törenine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, il ve ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş ve şehidin akrabaları katıldı.

Tuna İşleyen



