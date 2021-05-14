Şehit Uzman Onbaşı Özdamar'ın acı haberi Isparta'daki ailesine ulaştı

Kuzey Irak'ta Pençe Yıldırım Harekatı'nda operasyon esnasında teröristlerle girilen çatışmada İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar şehit düştü. Şehit Özdamar'ın acı haberi Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyündeki ailesine Vali Ömer Seymenoğlu tarafından verildi.

Vali Seymenoğlu, Gelendost Kaymakamı Onur Alimoğlu, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin ve askeri yetkililerle birlikte şehidin annesi Keziban ve babası Sadettin Özdamar'a taziye dileklerini iletti.

Şehidin evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrakları asıldı.

Şehit Yasin Özdamar'ın bekar ve bir kardeşinin olduğu öğrenildi.

Ali Serkan Aygün - Ümmet Muhammet Gülgeç

