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Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlanıyor

Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlanıyor
Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlanıyor

Suriye’de terör saldırısı sonucu kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlanıyor - Tıkla İzle

Zeytin Dalı Harekât Bölgesi'nde, 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Mayıs 2022 tarihinde şehit oldu. Şehidin naaşı silah arkadaşları tarafından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinden alınarak Kırıkhan ilçesindeki baba ocağına getirilerek helallik alındı. Daha sonra ise şehidin naaşı törenin yapılacağı Meryem İççan Mezarlık Kompleksine getirildi. Şehit için burada tören düzenlendi. Öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılınan şehidin naaşı Kırıkhan şehitliğinde toprağa verilecek.

Adem Karagöz - İsmet Biçen
 

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