Şehit ve gazi ailelerinden İYİ Parti'ye siyah çelenkli protesto

İYİ Parti heyetinin Bingöl ziyareti sırasında şehit yakını Tahir Kümran'a küfür ve hakaret eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, şehit ve gazi aileleri tarafından protesto edildi. Bolu kent meydanında bir araya gelen yaklaşık 50 şehit ve gazi ailesi, siyah çelenkle İYİ Parti Bolu il binasına kadar yürüyerek, burada basın açıklaması yaptı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Bolu Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhittin Özel, “Bilinmelidir ki burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Her bir karış toprağının bedeli şehitlerimizin kanları, kahraman gazilerimizin fedakarlıklarıyla ödenmiştir. Bizler toplumun asil üyeleri, şerefli bireyleriyiz. Sizler asil değil vekilsiniz. Bizlere sahip çıkması, bizlerin hizmetkarı olması gereken bir vekilin ağza alınmayacak şekilde küfrünü kabul etmiyor, şahsına iade ediyoruz. Kendisini lanetliyoruz. Bizlerce özür dilemek yerine yapacağı en onurlu davranış istifa etmesidir. Bizleri kirli emellerinize, iğrenç sözlerinize dahil etmeyin. Onurumuzla, gururumuzla oynamayın” dedi.

Basın açıklamasının ardından grup siyah çelengi İYİ Parti il binası önüne bıraktı.

Faruk Çidem



İLGİLİ HABER İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyinin kardeşi ateş püskürdü

İLGİLİ HABER İYİ Partili Lütfü Türkkan küfür etmişti, bir tepki de şehidin annesinden geldi

İLGİLİ HABER İYİ Partili Türkkan’ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren konuştu