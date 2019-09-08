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Şehit yakınlarından İHA ve TGRT Haber çalışanlarına tarafsızlık ödülü

Şehit yakınlarından İHA ve TGRT Haber çalışanlarına tarafsızlık ödülü
Şehit yakınlarından İHA ve TGRT Haber çalışanlarına tarafsızlık ödülü

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen yılın "Cesaret ve Tarafsız Haber Ödülü", İHA ile TGRT Haber çalışanlarına verildi.

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasında düzenlenen ödül törenine Dernek Başkanı Mütalip Çelik, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şeymus Özcan, İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu, şehit yakınları, gaziler, dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Yılın "Cesaret ve Tarafsız Haber Ödülü" Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından kurumlar adına İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Kantarcıoğlu'na takdim edildi.

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mütalip Çelik, yaptığı ilkeli ve tarafsız haberleri ile vatanın bölünmez bütünlüğüne verdiği destekten dolayı İHA ve TGRT Haber çalışanlara ödül verildiğini söyledi.

Kantarcıloğlu ise, ödülü İHA ve TGRT Haber çalışanları adına almanın onurunu yaşadığını ifade etti.

Ekrem Aktaş

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