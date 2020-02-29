Şehitlerimizi uğurluyoruz!

Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan hava saldırısında şehit olan Emin Yıldırım, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı. İdlib'de rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın cenazesi Hatay'ın Akcurun Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Yıldırım'ın naaşı Akcurun Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.Cenaze töreninde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin naaşını omuzlayarak taşıdı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti ve CHP milletvekilleri, askeri erkan ve çok ayıda vatandaş katıldı.

Mersinli Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel son yolculuğuna uğurlandı

Mersinli Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in Mersin'in Erdemli ilçesindeki Ulu Cami bitişiğindeki meydanda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenaze namazını Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırıldı.

Törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Baki Şimşek, Burdur Dağ Komando ve Eğitim Komutanı Tuğ General Aydoğan Budakçı, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mersin İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çulhaoğlu, Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve yaklaşık 10 bin Mersinli katıldı.

Şehidin annesi Gülten Tüzel, Babası Şuayip Tüzel ile asker olduğu öğrenilen ikizi Kasım Tüzel ve diğer kardeşleri cenaze esnasında gözyaşlarını tutamadı. Şehidin cenazesi törenin ardından ilçeye bağlı Alibeyli Mezarlığı'nda defnedildi.

Binlerce kişi şehidin evinin önünde toplandı

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in evinin önünde helalık alınıp dualar okundu.

Samsunlu 3 yıllık asker Uzman Onbaşı Tayfun Pekel, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit düştü. Şehidin naaşı gece saat 01.45'te askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada törenle karşılanan şehidin naaşı daha sonra yüzlerce araçlık konvoyla Kıranköy Mezarlığı morguna götürüldü.

Şehit Tayfun Pekel'in naaşı saat 11.00 gibi Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'ndeki anne evinin önüne getirildi. Samsunlular şehidin evinin önüne akın ederken burada dualar okundu ve helallik alındı. Binlerce kişinin katılması dolayısıyla şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracından indirilmeden dua edildi ve tekbirler getirildi.

Şehidin naaşı okunan duaların ardından cenaze namazının kılınması için İlkadım ilçesindeki Büyük Camii'ye götürüldü. Şehit Pekel, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Canik ilçesi Düvecik Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

