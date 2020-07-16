Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu!

Van'dan kalkan keşif uçağının görevden dönerken kırıma uğradı. Kırıma uğrayan uçakta 7 polisimiz şehit oldu.

Komiser yardımcısı İrfan Aydoğan

Van'da Artos Dağı'nda düşen keşif uçağında şehit olan komiser yardımcısı İrfan Aydoğan'ın acı haberi, Bursa'da bulunan baba ocağına ulaştı. İrfan Aydoğan'ın annesi Mediha Aydoğan'ın, Erzurum'da görevli olan oğlunun yanına 1 ay önce ziyarete gittiği ve şehit olduğu günde Erzurum'da bulunduğu öğrenildi. Tokat doğumlu 29 yaşındaki bekar komiser yardımcısı Bursa'da törenle toprağa verilecek.

Van'da keşif için havalanan uçak, görevden dönerken Artos Dağı'na çarpması sonucu 2'si pilot 5'i teknik personel olmak üzere toplamda 7 polis şehit oldu. Kırıma uğrayan uçakta bulunan Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'nde görevli İHA Pilotu Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan'ın şehit olduğu haberi, Bursa Nilüfer'de bulunan baba evine ulaştı. Acı haberi Nilüfer Kaymakamı Avni Oral tarafından şehidin amcası Mustafa Aydoğan'a verilirken, haberi alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin taziye evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınlarını, protokol üyeleri ve mahalle sakinleri teselli etti.

Annesi Erzurum'a ziyarete gitmiş

Van'da düşen uçakta şehit olan İrfan Aydoğan'ın bir süre önce babasını kaybettiği, annesi Mediha Aydoğan'ın yaklaşık bir ay önce Erzurum'da görevli olan oğlunu ziyarete gittiği ve bir aydır İrfan Aydoğan'ın yanında Erzurum'da bulunduğu öğrenildi. Şehidin amcasının ve abisinin Van'a giderek şehit komiser yardımcısı İrfan Aydoğan'ın naaşını alacağı öğrenildi.

Van'dan kalkan keşif uçağının görevden dönerken kırıma uğraması sonucunda şehit olan 2'si pilot 5'i teknik personelden özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram'ın Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki babaocağına şehit ateşi düştü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi, bir hafta içinde ikinci şehidinin yasını yaşıyor. Van'da keşif için havalanan uçak, görevden dönerken Artos Dağı'na çarpması sonucu 2'si pilot 5'i teknik personel olmak üzere toplamda 7 polis şehit oldu. Kırıma uğrayan uçakta bulunan özel harekat polisi Onur Ramazan Bayram'ın (30) şehit olduğu haberi Manisa'nın Alaşehir ilçesinin Soğuksu Mahallesinde ikamet eden ailesine ulaştı. Acı haberi Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Muammer İbişoğlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Coşkun Akçay, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan'dan alan baba Nail Bayram ve anne Semra Bayram, büyük üzüntü yaşadı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ailesi ve yakınlarını, protokol üyeleri ile mahalle sakinleri teskin etti.

Alaşehir'de bir hafta içinde ikinci şehit acısı

Öte yandan Alaşehir ilçesi bir hafta içerisinde ikinci şehidinin yasını tutuyor. 9 Temmuz tarihinde de Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasından imha edilmek üzere getirildiği taş ocağında patlayıcıların kamyondan indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada Alaşehirli Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar şehit olmuştu.

Komiser Yardımcısı Semih Güzelay

Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na çarparak düşen uçakta şehit olan 7 emniyet mensubundan birinin İzmirli olduğu öğrenildi. Şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın ailesine acı haber verildi.

Van'dan keşif için havalanan uçak görevden dönerken Artos Dağı'na çarptı ve içerisinde bulunan 2'si pilot 5'i teknik personel toplamda 7 kişi şehit oldu. Şehitlerden İzmir Torbalılı olan şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın babaevine acı haber ulaştı. Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanı Emre Balcı, şehidin babası Mustafa Güzelay'a acı haberi verdi. Acı haberin verilmesinin ardından şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Kaymakam Öter: "Milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum"

Kaymakam Ercan Öter, “Van, Hakkari bölgesinde görev uçuşu yapan insanlı keşif uçağımız, Van Gevaş'ta bulunan Artos Dağı'na çarparak düşmüştür. Uçak içerisinde bulunan 7 emniyet mensubumuz şehit olmuştur. Şehitlerimizden Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın ailesi ilçemiz Ayrancılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ikamet etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.

Şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın 4 ay önce evlendiği ve eşinin Ankara'da bulunduğu öğrenildi.

Pilot Polis Samet Üstüner

Van'da keşif için havalanan uçağın görevden dönerken Artos Dağı'na çarpması sonucu şehit olan Pilot Polis Samet Üstüner'in Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Pilot Polis Samet Üstüner, keşif gözetleme görevi esnasında uçağın Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Artos Dağı'na çarpması sonucu şehit oldu. Şehadet haberi ailesine verilirken, acı haberin ardından şehidin Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki baba ocağının bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Beypazarı Belediyesi ekipleri de taziye çadırı kurdu. Evli olan şehidin babasının adının Adem, annesinin Ayşe olduğu ve bir kız kardeşinin olduğu öğrenildi.

Polis memuru Burak Derya

Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Burak Derya'nın (28) Mersin'in Anamur ilçesindeki baba ocağına acı haberi ulaştı.

Şehidin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evinde acı haberi alan baba Özcan Derya ile anne Fides Derya, büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, mahalleli ve yakınları taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin yarın Anamur'da toprağa verilmesi bekleniyor.