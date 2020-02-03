Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu! İdlib şehitleri...

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in Gaziantep'teki baba evine ateş düştü.

İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Esad rejimi unsurları tarafından hain topçu atışı saldırısı gerçekleştirildi. Hain saldırıda 5 asker ve 1 sivil personel şehit olurken, 7 asker de yaralandı. Saldırıda şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in Gaziantep'te baba evine acı haber ulaştı. Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan Canan Abo, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, Gaziler Mahallesi'ndeki şehit evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehit Özler'in cenazesinin, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

Gaziantep'e 2. şehit ateşi

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucunda 6 asker şehit oldu. Şehitlerden Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler ve 26 yaşındaki Uğur Kurt'un Gaziantep'teki baba evine ateş düştü.

İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Esad rejimi unsurları tarafından hain topçu atışı saldırısı gerçekleştirildi. Hain saldırıda 5 asker ve 1 sivil personel şehit olurken, 7 asker de yaralandı. Saldırıda şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in Gaziantep'te baba evine acı haber ulaştı. Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan Canan Abo, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, Gaziler Mahallesi'ndeki şehit evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehit Özler'in cenazesinin, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

Şehit olan 26 yaşındaki Uğur Kurt'un baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı

26 yaşında evli ve 2 çocuk babası olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Kurt'un 3 yıl önce göreve başladığı ve geçici görevle Suriye'ye gittiği öğrenilirken, şehidin Gaziantep Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 136 nolu sokakta bulunan baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Uğur Kurt'un 4'ü kız ve 2 erkek olmak üzere 6 kardeş oldukları öğrenildi.

Şehit ateşi Tuzla'ya düştü

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan uzman çavuş Halil Demir'in Tuzla'daki aile evine şehadet haberi ulaştı. Şehidin acılı ağabeyi Mücahit Demir, “Bizim arkadaşa ‘Suriye tarafına geçiyorum' demiş. Bize söylemezdi böyle şeyleri” dedi.

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan uzman çavuş Halil Demir'in şehadet haberi, Tuzla'daki aile evine ulaştı. Eve gelen askeri personel, şehidin ağabeyi Mücahit Demir'e şehadet haberini verdi. Acılı ağabeyi, akrabaları ve mahalle sakinleri teselli etmeye çalışırken, evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

Kardeşinin şehadet haberini almasıyla ilgili konuşan acılı ağabey Mücahit Demir, “Sabah aldım haberi. Akşam bizim arkadaşa söylemiş, ‘Suriye tarafına geçiyorum' demiş. Bize söylemezdi böyle şeyleri. Sabah komutanlar, sağlık ekipleri geldi. Haber verdiler. En son bir hafta oldu görüşeli. Annem babamla konuşuyorlardı her akşam” dedi.

Öte yandan, şu sıralar Sakarya'da bulunan anne ve babanın, oğullarının şehadet haberini alır almaz İstanbul'a doğru yola çıktıkları öğrenildi. Ayrıca şehit ateşinin düştüğü eve Tuzla Belediyesi tarafından mobil destek aracı gönderildi.

Şehit ateşi Sakarya'ya düştü

İdlib'de sabah saatlerinde Rejim Güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1'i teknik personel 5'i askeri personel 6 kişi şehit doldu. Şehitlerden birinin Sakaryalı Uzman Çavuş Halil Demir olduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından iç çatışmaların önlenmesi amacıyla gönderilen takviye kuvvetlere Rejim Güçleri tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu saldırısında 1'i teknik personel 5'i askeri personel 6 kişi şehit oldu. Gerçekleştirilen saldırıda Sakaryalı 34 yaşındaki Uzman Çavuş Halil Demir'in şehit düştüğü öğrenildi. Sakarya'nın Pamukova İlçesinde yaşayan ailesinin İstanbul'da diğer çocuklarının evinde olduğu ve acı haberi burada aldığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde şehit olan 6 askerden Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın Afyonkarahisarlı olduğu öğrenildi.

İdlib'te 6 askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı saldırının ardından kimlikler belli oldu. Şehit olan 6 askerden Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Kusura köyü nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi. Şehidin Sandıklı ilçesindeki Ece mahallesinde ikamet eden ailesine acı haber İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve askeri erkan tarafından bildirildi. Acı haberi alan ve fenalık geçiren şehit annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Serkan Deprem'in Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Şehit Uzman Çavuş Serkan Deprem'in İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden ailesine şehadet haberini Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Düziçi Garnizon Komutanı, Düziçi İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Serkan Esen, Düziçi Kaymakam Vekili Müfit Gültekin, Düziçi İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım ve Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner birlikte verdiler.

Acı haberi alan şehidin eşi Berna, annesi Yeter ve babası Cemal Gürsel Deprem ile yakınları feryat etti.

2016 yılında uzman çavuş olan ve Bolu Komanda Tugayında görev yapan Serkan Deprem geçici görevle Mardin'e buradan da İdlib'e göreve gitmişti.

2 yıllık evli olan 1,5 yaşında Yağız Efe adında bir çocuğu bulunan şehidin cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Aksaray'a şehit ateşi düştü

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısında Aksaraylı Piyade Onbaşı Kadir Yıldız (25) şehit düştü. Acı haber şehidin Aksaray'daki baba evine ulaştı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Kadir Yıldız'ın (25) acı haberi memleketi Aksaray'da yaşayan ailesine verildi. Suriye'nin Kuzeybatısında yer alan İdlib'deki bölgede çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak giden Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna Suriye rejimi tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda Aksaraylı Piyade Onbaşı Kadir Yıldız kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehit Yıldız'ın acı haberi Aksaray'ın Paşacık Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililerce verildi. Apartmanın 4. katında oturan ailenin balkonuna askeri yetkililer tarafından Türk bayrağı asıldı. Şehidin 1'i kız 6 kardeşi olduğu öğrenildi.

Şehit babası babası Atay Yıldız'ın (64), oğlunun İdlib'deki operasyona katılması nedeniyle gelini ve torununu Aksaray'a getirmek üzere Şanlıurfa'da olduğu öğrenildi. Şehidin annesi Kıymet Yıldız'ın 63 yaşında 2019 yılının 9. ayında vefat ettiği öğrenilirken, şehidin 2018 yılında Türkan Açkun Yıldız ile evlendiği ve 5 aylık bebeklerinin olduğu bildirildi.

Şehidin cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.