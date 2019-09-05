Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, 3'ü birden öldürüldü

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında, 3 Eylül 2019 günü Çukurca ilçesi Kazan Vadisinde tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu yapılan hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede devam eden operasyonda 4 Eylül 2019 günü 1 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 1 Haziran 2019 tarihinde Çukurca ilçesi Aslankapanı Bölgesinde Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın şehit edilmesi, 28 Haziran 2019 tarihinde Hakkari Merkez Doğanlı Bölgesinde Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit edilmesi ve 26 Ağustos 2019 tarihinde Hakkari Merkez Doğanlı Bölgesinde El Yapımı Patlayıcı'n'n yerleştirilmesi olaylarının failleri olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında, 3 Eylül 2019 günü Çukurca ilçesi Kazan Vadisinde tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu yapılan hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede devam eden operasyonda 4 Eylül 2019 günü 1 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 1 Haziran 2019 tarihinde Çukurca ilçesi Aslankapanı Bölgesinde Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın şehit edilmesi, 28 Haziran 2019 tarihinde Hakkari Merkez Doğanlı Bölgesinde Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit edilmesi ve 26 Ağustos 2019 tarihinde Hakkari Merkez Doğanlı Bölgesinde El Yapımı Patlayıcı'n'n yerleştirilmesi olaylarının failleri olduğu tespit edilmiştir" denildi.Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerin, 1 Haziran 2019 tarihinde Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış ile 28 Haziran 2019 tarihinde Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın failleri olduğu tespit edildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında, 3 Eylül 2019 günü Çukurca ilçesi Kazan Vadisinde tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu yapılan hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede devam eden operasyonda 4 Eylül 2019 günü 1 bölücü terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 1 Haziran 2019 tarihinde Çukurca ilçesi Aslankapanı Bölgesinde Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın şehit edilmesi, 28 Haziran 2019 tarihinde Hakkari Merkez Doğanlı Bölgesinde Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit edilmesi ve 26 Ağustos 2019 tarihinde Hakkari Merkez Doğanlı Bölgesinde El Yapımı Patlayıcı'n'n yerleştirilmesi olaylarının failleri olduğu tespit edilmiştir" denildi.