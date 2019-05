Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında Elazığ Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında, Elazığ Il Jandarma Komutanlığınca yapılan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu'nda 2018 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Amasyalı Uzman Çavuş Kadir Çakı'yı şehit eden terörist Ferhat Akgün ölü olarak ele geçirildi. Şehit Çakı'nın Amasya'daki evinde Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın kanı yerde kalmadığı için sevinç hakim oldu. Uzman Çavuş Kadir Çakı'nın eşi Hanife Çakı ve 2 yaşındaki oğlu Alp Aslan Çakı (2) babalarının kanlarının yerde kalmadığı haberini alınca büyük bir sevinç yaşadı.

Konuyla ilgili duygularını anlatan Uzman Çavuş Şehit Kadir Çakı'nın eşi Hanife Çakı, “2015 yılında evlendik. 3 yıl kadar nişanlı kaldık biz. 2015'te evlendik, ben 9-10 ay kadar eşimin yanına gidemedim. Evlendikten 1 hafta sonra eşim göreve gitti Diyarbakır'a. 9-10 ay kadar orada kaldık kayınpederlerimle beraber. Genelde görevlerdeydiler, çoğunluğu görevlerde geçiyordu zamanın.

Çok nadir taburda kalıyorlardı. Büyük görevler oluyordu onlara gidiyorlardı. Her göreve çıktığında ben daha yeni geldin görevden biraz daha dinlensene. Hemen ne göreviymiş falan derdim. O da ‘bizim görevimiz bu, biz her zaman her daim hazırız, her zaman gideceğiz' derdi. Bir defa dahi of dediğini ben hiç duymadım eşimden. Yani bugünde görev var, of göreve çıkacağız dediğini hiç duymadım, hiçbir zaman yorulduğunu, sıkıldığını duymadım.

Kadir gibi birine eş olduğum için binlerce kez şükürler olsun. Rabbime bin kere şükür ki ona eş olmuşum, onun gibi bir adama eş olmuşum. Çünkü çok farklı bir insandı. Dünyada bir taneydi diyebilirim benim eşim. Çok iyiydi, el üstünde tuttu her zaman beni. Bir dediğimi asla iki etmedi. Ben hiç tartıştığımızı kavga ettiğimizi bilmiyorum doğru düzgün. Ne zaman tartıştıysak da hep benim kaprislerim yüzünden olmuştur büyük bir ihtimalle. Her zaman alttan almıştır. Çok iyi bir insandı, farklıydı yani” diye konuştu.

Eşi şehit olmadan bir hafta öncesi Afrin'de 8 şehit verildiğini hatırlatan Hanife Çakı, “Eşim o zaman görevdeydi, ben eşime mesaj atmıştım. Afrin'de 8 şehidimiz var demiştim, kaç eve ateş düştü, kaç evi yine yakıp kavurdular dedim. O da, ‘evet aileleri için çok büyük bir acı, çok büyük bir zorluk' dedi. ‘Ama ne mutlu ki kardeşlerime şehit oldular. Keşke bize de nasip olsa' dedi. Ondan sonra eşim görevden geldi, annemler aradı telefonla. Annem, ‘oğlum bak kaç tane şehitler var, şehidimiz var' dedi. ‘Ne olur bırak gel' dedi. ‘Bırak istemiyoruz hiçbir şey' dedi. ‘Sana bir şey olursa Hanife'ye ne olacak' dedi. Kadir de, ‘anne, bana bir şey olsa senin kızını el üstünde tutarlar' dedi. ‘Devletimiz hiçbir zaman onu yalnız bırakmaz' dedi. Ama gerçekten de öyle, eşim şehit olduğu günden beri beni her zaman baş uçlarında taşıdılar. Hala da öyle devam ediyor. Evet, kanı yerde kalmadı, ben zaten bundan emindim kanı yerde kalmayacaktı, eşimin arkadaşları benim ağabeylerim eşimin kanını yerde bırakmayacaklardı. Bundan emindim zaten.

Eşim şehit olduğu zaman arkadaşları gelmişti, cenazesinden sonra mı, cenazesine mi katıldılar tam hatırlamıyorum. O zaman demiştim zaten ben ağabeylerime, eşimin kanını yerde bırakmayın dedim. Bin şükür eşimin kanını yerde bırakmadılar. Bundan da hiçbir zaman şüphe duymadım zaten. Kanı yerde kalmayacaktı, kalmadı da çok şükür. Çok teşekkür ederim hepsine, herkese. Rabbim hiç birine zeval getirmesin, ayaklarına taş değdirmesin. Rabbim her daim onları korusun” şeklinde konuştu.

Şehit Ümmet Ufacık'ı şehit eden teröristin ölü ele geçirilmesi ailesini sevindirdi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 2018 yılında terör örgütü PKK tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık'ın faili olan teröristin ölü ele geçirilmesi şehidin anne ve babasını sevindirdi.

2018 yılı Mart ayında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yürütülmekte olan operasyon esnasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık'ın faili olan teröristin ölü olarak ele geçirilmesi şehidin Konya Akşehir'deki anne ve babasını sevindirdi. İçişleri Bakanlığı, Elazığ'ın Arıca ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Haber; Akşehir Yeni Mahalledeki evlerinde yaşayan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık'ın Babası Bahattin Ufacık (50), Annesi Gülay Ufacık (50) ve kızkardeşi Gamze Ufacık'ın (17) yüreğine su serpti.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Elazığ'ın Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında, Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri Kategoride yer alan sözde "Amed" eyaleti "Görese" alan sorumlusu 'Sorej Tatvan' kod adlı Ferhat Akgün isimli terörist olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının, 13 Mart 2018 tarihinde Görese Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda sığınak girişine tuzaklanan mayın/EYP düzeneğinin patlaması neticesinde Jandarma Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, Uzman Çavuş Kadir Çakı ve Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın şehit olduğu, aynı operasyonda Uzman Çavuş Alper Coşkun ve Silvan Onbaşılar köyü Güvenlik Korucusu Seyithan Bilgiç'in yaralanması olaylarının faili olduğu tespit edildi.

"Oğlumu şehit eden teröristin öldürülmesine çok sevindim"

Haberi dün akşam bir başka şehit annesinin telefonuyla öğrendiğini ve televizyon haberlerinde de gördüğünü söyleyen şehidin Annesi Gülay Ufacık, "Oğlumu şehit eden teröristin öldürülmesine çok sevindim. Allah düşmanın gözünü kör etsin. Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin. Sağ olsunlar askerlerimiz komutanlarımız hep yanımızda bizlere destek oluyorlar. Allah onları ve Ümmetimin Lice'deki arkadaşlarını korusun. Teröristin öldürüldüğünü Akşehir'deki bir şehit annesinin telefonuyla öğrendim. Çok sevindim. Dün akşam da Konya'ya iftar yemeğine davetliydik. Orada komutanlarımızda çok ilgilendiler. Allah onların ayağına taş değdirmesin. Allah düşmanın gözünü kör etsin, Allah bayrağımızı indirtmesin. Vatanımızı, milletimizi korusun. Bu mübarek günlerde bu haberle yüreğimize en azından biraz su serpildi. Terör bitsin, başka analar ağlamasın, başka şehit gelmesin. Allah'ım kimseye acılar vermesin” diye konuştu.

"O hainlerin haberlerde imha edildiğini duyunca tabi ki çok sevindim"

Şehidin Babası Bahattin Ufacık ise, şehitlerimizin kanının yerde kalmamasına sevindiklerini belirterek, “Ne kadar olsa da şehidimizin kanının alınması bizlerin ateşini bir nebzede olsa rahatlatıyor. Askerimizin her zaman yayındayız. Bu operasyona katılan bütün askerlerimize Allah'tan kuvvet vermesini istiyorum. Cenabı Allah'ım onların ayağına taş dokundurmasın. Rabbim onları devamlı muzaffer eylesin. Terörün bitmesini istiyoruz. Bundan sonra hiçbir ailenin yuvasına ateş düşmesini istemiyoruz. Ben bir şehit babası olarak bütün jandarmamıza, özel harekata, polislerimize teşekkür ediyorum. Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığındaki bütün arkadaşlarımıza ve özellikle de Jandarma Başçavuş Fatih Bey ile Jandarma Kıdemli Çavuş Amine Hanıma teşekkür ediyorum. Oğlum şehit olalı bir yıl oldu. O hainlerin haberlerde imha edildiğini duyunca tabi ki çok sevindim. Jandarmaya, özel harekata ve polislerimize Allah güç kuvvet versin” dedi.

Şehidin liseye giden kız kardeşi Gamze'nin de habere sevindiğini söyleyen şehit babası, şehidin Çankırı'da üniversitede okuyan kardeşi Tuğba Ufacık (20) ile Ankara'da yaşayan diğer kardeşi Tülay Ufacık Yurtalan'ın da (26) hainlerin etkisiz hale getirilmesinden ve şehitlerinin kanının yerde kalmamasından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Umut Yeşilyurt- Cemal Filiz