Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 33 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat 2021 günü başlatılan 'Pençe Kartal-2 Harekatı' planlandığı şekilde devam etmektedir. Harekât kapsamında ilk olarak teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargâh yerleri ile mağaralardan oluşan 50'den fazla hedef hava harekâtı ile imha edilmiştir. 40'dan fazla uçağın katıldığı harekâtta İHA/SİHA'ların yanı sıra tanker uçakları ve havadan erken ihbar ve kontrol uçakları da görev almıştır. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekâtında hedefler tam isabetle vurulmuş, harekât ile terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur. Hava harekâtının ardından ise bölgeye kara unsurları helikopterle indirilmiştir. İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekât kapsamında şu ana kadar ikisi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek yapılan harekât öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekâtın planlanması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

Ali Nargüner - Engin Yağcı