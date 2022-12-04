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Şehitlikte çalışmalar tamamlandı

Şehitlikte çalışmalar tamamlandı
Şehitlikte çalışmalar tamamlandı

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, belediye tarafından ilçedeki şehitlikte başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Çalışmalar hakkında İHA muhabirine bilgi veren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Canlarını kutsal vatan toprağı için feda eden yiğitlerimiz ve aileleri için ne yapsak az olur. Haklarını ödeyemez, yerlerini dolduramayız. Kabristanlarında şanlarına yaraşır olacak şekilde bakım ve onarım çalışmalarını tamamladık. Allah hepsinden razı olsun, mekanları cennet, kabirleri nur olsun” dedi.

Serkan Şansever

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