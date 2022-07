Şehitten geriye yürek burkan mesaj kaldı, o arkadaşı konuştu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde arazide kayarak düşen ve şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın cenazesi sabah saatlerinde askeri uçakla Yenişehir Havalimanı'na getirildi. Cenaze daha sonra Panayır Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Şehidin cenazesi evinin önünde mahalle sakinleri ve yakınları tarafından karşıladı. Alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi, cenaze namazını kılınması için Mihraplı Cami'sine götürüldü.

Namaz sorusu yürek burktu

Şehit Serkan Taşcı'nın hafızlık arkadaşına sorduğu soru okuyanları duygulandırdı. Aslen Ardahan'lı olan 2 kız, 2 erkek çocuk sahibi Taşçı ailesinin en küçük çocuğu olan Şehit Taşcı'nın hafızlık arkadaşına attığı mesaj yürekleri burktu. Serkan Taşcı'nın arkadaşına attığı mesajda, "Namazları teyemmüm ile kılıyoruz üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz di mi" diye yazdığı ortaya çıktı.

"Evlilik hayalleri vardı"

Hafızlık kursunda 4 sınıf üste olan İsmail Gençtürk'e attığı teyemmüm mesajının gündem olmasının ardından konuşan Gençtürk, "Ben Serkan'dan dört üst gruptaydım. Serkan kardeşimiz hem kendisi hem de sonraki ve önceki dönemlerin çok sevdiği bir insandı. Ara sıra mesajlaştığımız, konuştuğumuz oluyordu. En son mesajlaşmalarında teyemmüm ile alakalı bir şey sormuştu. Ben belli bir dönem kendisinin derslerine girdim. Orada arkadaşlarına namazı tavsiye ettiğini söylemişti. Evlilikle alakalı hayallerinden bahsetmişti. Sözleşmesinin devam ettiğini ve zor bir görev yaptığından söz etti. Ben özellikle ailesine sabırlar niyaz ediyorum. Allah'ım cennetinde sevdiği şehitlerle buluştursun. Eski hocaları da söylüyor, eskiden beri şehadeti çok arzulayan biriydi. Hafızlık yıllarında ne olmak istiyorsun dendiğinde ‘Şehit olmak istiyorum' diyen bir kardeşimizdi. Teyemmüm ile ilgili mesajı bana 2 hafta önce atmıştı, sonrasında tekrar görüştük" dedi.

"Vatan için koşacağım"

Serkan Taşcı'nın hafızlık öğretmeni Kemal Eftal Kabıoğlu ise Serkan'ın küçüklüğünü biliriz. Önce hafızlık yapmak istiyordu. Çok iradeli biriydi. Herkesin sevdiği bir insandı. Şu an burada hafızlık yaparken arkadaş olduğu Türkiye'nin her yerinden insanlar var. Herkesin gönlünde eriten biriydi. Hafızlığı bitirdi, ilahiyat okudu ama onun gönlünde askerlik vardı. Ağabeyi de hafızlık okumuştu. Vatanını çok seviyordu. Kendi İslami ilimlerde de geliştirebilirdi ama vatanına hizmet etmek onun gönlünde vardı. 'Bu vatan için koşacağım' derdi vardı. Önceki görüşmelerde de ‘Silahın başında bekliyoruz, ne zaman olacak' derdi. Genç olmasına rağmen gözü karaydı. Farklı operasyonlarda ‘Her an olabilir, hakkınızı helal edin' ifadeleri oluyordu. O mertebe bugüne nasipmiş. Ateş ciğerimizi yakıyor ama bir yandan da en yüksek mertebeye uğurladığımız için elhamdülillah diyoruz" şeklinde konuştu.

Diğer hafız arkadaşları da şehidin dinine düşkün ve çevresi tarafından çok sevilen bir olduğunu anlattılar.

Ali Kamur - Samet Doğru - Ahmet Burak Öztürk