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Şehrin göbeğinde korkutan kavga: Kanlar içinde kaldı

Şehrin göbeğinde korkutan kavga: Kanlar içinde kaldı
Şehrin göbeğinde korkutan kavga: Kanlar içinde kaldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki komşu arasında yaşanan kavgada başına darbe alan adam, kanlar içinde hastaneye kaldırıldı.

Olay, gündüz saatlerinde ilçe merkezinin en işlek noktasında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Deveci Mahallesi'nden iki komşu M.A. ile F.K. arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Başına sert biçimde bastonla darbe alan M.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. Yüzü gözü kanlar içinde kalan M.A. ve F.K. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 kişi tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis tarafından gözaltına alınan M.A ve F.K'nin ifadesi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Hüseyin Tayyar
 

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