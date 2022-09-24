Şehrin göbeğinde onlarca kişi birbirine girdi: 2 yaralı, 4 gözaltı

Olay, saat 21.30 sıralarında İzmit İnönü Caddesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada S.A. ve D.İ. isimli şahıslar bıçakla yaralandı.

Kavgaya müdahale eden polis ekipleri ise olaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 kişinin bıçakla yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Cihat Polat – Cihan Atik



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