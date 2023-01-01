Şehrin göbeğinde şüpheli çanta paniği

Olay, Adapazarı ilçesinin en işlek bölgelerinden biri olan Çark Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefoncuda bulunan bir çanta vatandaşlarda bomba paniğine sebep oldu. Endişelenen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekipleri, emniyeti sağlamak için caddeyi trafiğe kapattı. Yapılan incelemeler sırasında çantanın sahibi adrese geldi. Çantada şüpheli bir durum olmadığı anlaşılınca polis ekipleri çantayı sahibine teslim ederek bölgeden ayrıldı.

“Vatandaşlar kusura bakmasınlar, güzel gecelerini mahvetmiş olduk”

Şehir dışından gelen eşiyle beraber telefoncuya uğrayıp çantayı unuttuklarını ifade eden Fırat Demir, “Öncelikle kusura bakmayın, buradaki emniyet güçlerini de boşu boşuna uğraştırdık. Hepsi hakkını helal etsin. Eşimin çantası. Şehir dışından geldi. Telefoncuya da uğrayalım dedik ve orada çantayı unuttuk. Vatandaşlar da bomba zannedip ortaya çekmişler. Bütün vatandaşlar tekrardan kusura bakmasınlar. Güzel gecelerini mahvetmiş olduk. Fakat herhangi bir sıkıntı yok. Çanta, bizim çantamız. Rabbim en kötü günü böyle göstersin” diye konuştu.

Orkun Kaya

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