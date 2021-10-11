Şehrin göbeğindeki dev uçağı gören dönüp bir daha bakıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hurdaya çıkarıldıktan sonra satın alınan Airbus 300B4-203 tipi yolcu uçağı vatandaşlara hizmet vermesi için Aziz Duran Parkı'nda kafe restoran haline getirildi. Yapımı ve iç dizaynı tamamlanan uçak, gerçekleşen törenle hizmete başladı. Kafe ve restoran uçağının önünde gerçekleşen törene Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, İlçe Belediye Başkanları, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasında uçağın simülasyonu olduğuna değinen Başkan Yüce, kafe ve restoran uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkarak Sapanca Gölü ve Sakarya'da tur attıktan sonra tekrardan Sabiha Gökçen Havalimanı'na indiğini belirtti.

"Sakarya'ya bu uçağı indirdik, ama kaldırmayacağız"

Açılış töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bir yandan alt yapı, diğer yandan üst yapı çalışmalarımız, bir yandan sosyal çalışmalarımız, tarımsal faaliyetlerimiz ve şehrimize değer katarak, sosyal aktivitemizi artıracak faaliyetlere devam ediyoruz. 20 dakikalık mesafede Cengiz Topel Havaalanı var, 1 saat mesafede İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanımız var. Buralardan uçaklar kalkıyor, Sakarya'ya bu uçağı indirdik ama kaldırmayacağız. Bu uçak artık Sakarya'ya indi, Sakarya'dan kalkmayacak. Ama içeride simülasyon var, simülasyon ile Sabiha Gökçen'den uçağı kaldırıyoruz, Sapanca Gölü'nde tur atıyor, Sakarya'yı gezdiriyor ve tekrar Sabiha Gökçen'e indiriyoruz. Böyle bir simülasyon var içeride. En büyük uçaklardan biri olan 400 yolcu kapasitesine sahip uçağımızı kısmen kıraathane kısmen de restoran olarak değerlendirdik. 100 koltuklu bir kıraathane ve restoranı şehrimize kazandırdık. Burada gençlerimiz, orta yaşlılarımız ve orta yaşımızın üzerinde olan büyüklerimiz gelerek kahvesini içecekler, isterlerse yemeklerini yiyecekler, kitap okuyacaklar, sohbet edecekler. Bir uçakta olandan daha fazlasını içeride göreceksiniz. Ben bu uçağımızın şehrimizin en güzel, en merkezi yerinde olduğunu söyleyerek, hizmetimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

"Sakarya şu anda Türkiye'nin en potansiyelli şehri"

Sakarya'da hayata geçirilen projenin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Çok güzel eser ve proje. Başkanımız Ekrem Yüce'nin vizyonuna ve şehrimize yakışır bir proje. Önemli bir vitrin işlevi görecek inşallah. Başkanımız uçak kalkmayacak dedi ama inşallah Sakarya'mız uçuşa geçecek. Sakarya şu anda Türkiye'nin en potansiyelli şehri. Gelişmeye açık bir şehir ve zirveleri hak eden bir şehir. İnşallah şehrimiz bu projeler ile birlikte hak ettiği yere gelecektir. Şimdiye kadar çok kıymetli eserler yapıldı, şehrin yaşanabilir kılınabilmesi açısından. Gerek alt yapı gerekse diğer belediyecilik hizmetler ile birlikte merkezi hükümetimizin yaptığı hizmetler gerçekten faaliyete geçti. Çok güzel projeler var, onları takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Bunlar ile birlikte inşallah şehrimiz bir dünya kenti bir dünya markası haline gelecektir. Şehrin kalbine yapıldı bu proje, ulaşılabilir bir noktada. Otopark sorunu olmayan, herkesin yürüyerek gelebileceği lokasyon olarak ta güzel bir yerde. Başkanımız bu konseptte Türkiye'de ilk proje olduğunu söyledi, bizim şehrimize de bu tür projeler yakışır” diye konuştu.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya