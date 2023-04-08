Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp ormanın anlattıklarına kulak veriyorlar

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da ‘Ormanın Sesi' adlı alan ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatıyor. Alanı ziyarete gelenleri 7 metre yüksekliğindeki Orman Adam karşılıyor. Orman Adam'ın notunda da, “Ormanda internet yok ama söz veriyorum daha iyi bir bağlantı bulacaksın” yazıyor. Alana girildiğinde ise ahşap ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan birçok ses düzeneği bulunuyor. Alanda bulunan 10 farklı ses düzeneğine kulaklarını dayayan vatandaşlar, doğanın sesini akustik olarak daha yoğun duyabiliyor. Asya Kıtası'ndaki yağmur ormanları, Amerika'daki Amazon Ormanları veya Yellowstone Ulusal Parkı'ndaki gibi Ormanya'da işitilen sesler de kaydedilerek karekodlarla yüklenebiliyor.

“Doğayı daha derin, vurgulu bir tonda duyabiliyoruz”

Alanı çok beğendiğini ve şehir hayatında bulamadığı huzuru bulduğunu söyleyen Merve Kılınç, “Konya'dan yüksek lisans savunma sınavım için geldim. Gelmişken burayı da gezmek istedim. Güzel bir deneyimdi. Bitki örtüsü açısından çok yeşil. Tam olarak aslında doğa hayatını izleyebileceğimiz bir mekan. Megafonlarla birlikte hem kuş seslerini hem de şehir hayatında duyamadığımız doğanın genel seslerini duyabiliyoruz. Doğayı daha derin, vurgulu bir tonda duyabiliyoruz. Şehir hayatına göre bir sakinlik geliyor insana. Yavaşlıyorsunuz. O koşuşturmadan, tempodan biraz daha çıktığımızı hissettik” diye konuştu.

“Doğanın yaşamını gördük”

Ortamın insana güzel bir deneyim kattığına değinen ziyaretçi Berk Naim Gilisıralıoğlu ise, “Hem Sapanca'ya geldik gölü görmek için. Hem de Kocaeli'ye doğayı duymaya geldik. Huzur bulduk. Doğanın yaşamını gördük. Güzel bir deneyim oldu” dedi.

“Burada daha güzel nefes alıyorsun, ormanın sesini dinliyorsun”

Çok beğendiğini ve çok iyi vakit geçirdiğini belirten Yusuf İlter, “Burada hayvanın, doğanın sesini duyduk. Burası gayet güzel. Şehir hayatından uzaklaştık, sanki köye geldik gibi oldu. Burada daha güzel nefes alıyorsun, ormanın sesini dinliyorsun. Herkese tavsiye ederim. Burası gezilip görülmesi gereken bir yer. Megafondan uzaktan bir uğultu sesi geliyormuş gibi oluyor, kuş sesleri cıvıl cıvıl. Uzaktan konuşan insanların sesi geliyordu. Gayet güzeldi” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ekrem Ceylan - Fehime Kartal



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