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Şehrin merkezinde herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı

Şehrin merkezinde herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı
Şehrin merkezinde herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı

Bursa’da eski husumetlisi ile yolda karşılaşan adam dehşet saçtı. Öfkeli adam herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı, ayırmak ise mümkün olmadı. Dehşet anları vatandaşların kamerasına yansıdı.

Şehrin merkezinde herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı - Tıkla İzle

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Santralgaraj Mahallesi Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turhan D.(49) arasında husumet bulunan 42 yaşındaki Bayram G.'yi yolda yürürken gördü.
Belinde taşıdığı bıçağa sarılan Turhan D., Bayram G.'ye arkadan yaklaşarak defalarca sırtından bıçaklamaya başladı. Durumu gören bazı vatandaşlar ayırmaya çalışsa da Turhan D.'yi bir türlü durduramadı.

Abdullah Uğur-Mesut Güleç

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