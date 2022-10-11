Şehrin merkezinde herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Santralgaraj Mahallesi Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turhan D.(49) arasında husumet bulunan 42 yaşındaki Bayram G.'yi yolda yürürken gördü.

Belinde taşıdığı bıçağa sarılan Turhan D., Bayram G.'ye arkadan yaklaşarak defalarca sırtından bıçaklamaya başladı. Durumu gören bazı vatandaşlar ayırmaya çalışsa da Turhan D.'yi bir türlü durduramadı.

Abdullah Uğur-Mesut Güleç

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