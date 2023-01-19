Şehrin ortasındaki helikopter görenleri şaşırtıyor

Rize'nin merkezinde bulunan meydan içerisinde Rize Belediyesi tarafından kurulan kafeyle birlikte vatandaşlar çaylarını içtikten sonra Rize'nin turizm noktalarını helikopterde izleyebilecek. Yapılan projeyle birlikte turizm açısından farklı illerden gelen vatandaşların ilk önce helikoptere binerek kentte gezmek istedikleri noktaları önceden görerek rotalarını belirleyebilecek. 12 koltuklu helikopterde vatandaşlar 7 dakikalık Rize turuna çıkacak.Meydanın içerisinde yer alan kafe ile ilgili açıklamalarda bulunan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Yaklaşık 2 senedir Rize'miz için, milletimiz için bir kafe alanı yapılıyor. Biz çok amaçlı bir yer olsun diye aynı zamanda Rize'nin tescilli ürünlerini alt katta ikram ederken üst katta kentimizin turizm alanlarını tanıtan 360 Rize tanıtımlarını çekmeye başladık. Yaklaşık 1 buçuk yıldır da çekimler sürüyor. Çekimler dört mevsim Rize konseptinde olacağı için çekimler sürüyordu. Çekimlerimiz tamamlanınca 1 Ocak'ta sunuma verdik. Şimdi de fiberden yapılmış olan 12 koltuklu helikopterimizde adeta bir cep sineması niteliğinde olacak. VR gözlükler takılarak, bizim dronelarla çektiğimiz görüntüler koltuklarla entegre olarak dronenun yamaçtan aşağı inişinde, bütün hareketlerinde yüksek bir adrenalinle beraber vatandaşlarımız Rize'nin bütün coğrafyasını, tarihini göstererek bütün Rize'yi tanıtmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Ali Maşalacı-Hasan Fehmi Demir

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