Şeker hastaları için ‘Diyabetik Ayak Konseyi' kuruldu

Medipol Mega Üniversite Hastanesi bünyesinde 5 branşın ortak katılımıyla diyabet hastalarına hızlı ve etkili tedavi sunabilmek amacıyla ‘Diyabetik Ayak Konseyi' kuruldu. Konseyde yer alan Ortopedi Uzmanı, Endokrinoloji Uzmanı, Kalp Damar Cerrahı, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uzmanı hekimler uzuv kaybını minimuma indirmek için her diyabet hastasına özel tedaviler planlayacak.

Türkiye'de yaklaşık 7 milyon diyabet hastası olduğuna dikkat çeken Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Doç. Dr. Bilgehan Çatal, “Şeker hastalığının en ciddi komplikasyonlarından birisi diyabetik ayaktır. Diyabetik ayak, ayakta kapanmayan yaralar ile başlayan ve uygun tedavi edilmediğinde ilerleyerek uzuv kaybına kadar gidebilen bir klinik durumdur. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon diyabet hastası olduğu bilinmektedir ve bu rakam ne yazık ki artış eğilimi göstermektedir. Diyabet hastalarının yaklaşık olarak üçte birinde diyabetik ayak gelişmektedir. Ülkemizdeki diyabetik vaka sayısı göz önünde bulundurulduğunda diyabetik ayak hastalarının sayısal olarak ne kadar fazla olduğu görülmektedir” diye konuştu.

"Zamanında müdahale edilmezse ölüme kadar götürebiliyor"

Doç. Dr. Bilgehan Çatal, diyabetik ayağın özellikle şeker seviyelerinin iyi kontrol altında alınmadığı vakalarda ortaya çıktığını belirterek şöyle devam etti: "Şeker seviyelerinin kontrolsüz olarak uzun süre yüksek kalması sinirlere ve damarlara hasar verir. Bu hasar ayakta koruyucu duyunun kaybına neden olur. Damar hasarı ise diyabetik hastaların neredeyse yarısından fazlasında ayak ve bacaklara anormal derecede az kan gitmesine neden olur. Bu iki durumun birleşmesiyle ayakta önce iyileşmeyen yaralar ve ülser gelişimi başlar. Enfeksiyona yatkınlık da olduğu için bu yaralar çok kısa bir süre içinde enfekte olur. Diyabetik hastalarda bu enfeksiyon ne yazık ki çok hızlı ilerler ve ilerledikçe ayağa zarar vererek daha yukarılara doğru yayılır. Zamanında doğru tedavilerin uygulanması uzuv kaybına hatta ölüme kadar uzanan komplikasyonlara neden olur. Bu nedenledir ki ayak ve bacakta gelişen uzuv kayıplarının büyük bölümünü diyabetik ayak oluşturur. Diyabetik ayak hastalarına hızlı ve uygun tedavi verilmesi için hastanın birçok farklı tıp branşı tarafından aynı anda değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle diyabetik ayak konseyleri veya klinikleri kurulmuştur."

"Multidisipliner yaklaşım uzuv kayıplarını yüzde 90 azaltıyor"

Bilgehan Çatal, "Bilimsel çalışmalar, diyabetik ayak hastalarının birçok branştan hekimin katıldığı konseylerde değerlendirilip tedavi planlanmasının yapılmasının uzuv kayıplarını yüzde 90 oranında azalttığını göstermiştir. Bu nedenle hastalarımıza daha hızlı, verimli ve doğru tedaviyi vermek için Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde Diyabetik Ayak Konseyi faaliyete başlamıştır. Konseyde Ortopedi Uzmanı, Endokrinoloji Uzmanı, Kalp Damar Cerrahı, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uzmanı hekimler yer almaktadır. Haftalık toplanan bu konseyde her hastamız ayrı ayrı değerlendirilip hastalarımıza özel tedaviler planlanmaktadır. Diyabetik ayak gibi çok çabuk ilerleyen bir hastalıkta ilgili tüm hekimlerin hastayı aynı anda değerlendirilip hızlı bir şekilde tedaviye başlamaları çok önemlidir. Diyabetik ayak konseyinin çalışmaları ile uzuv kayıpları azaltılması ve hastalarda yeniden diyabetik ayak gelişimini önlenmesi amaçlanmaktadır" dedi.

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