'Şeker hastalığı ameliyatlarının başarı oranları çok yüksek'

Halk arasında 'şeker hastalığı' olarak da adlandırılan diyabete, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde daha sık rastlanıyor. Dünya genelinde 2017'de 425 milyon diyabet hastası bulunurken bu sayının 2045'te yüzde 48 artarak 629 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Özel Avisenne Ataşehir Hastanesi doktorlarından Obezite ve Metabolik Cerrahı Op. Dr. Hüseyin Kapu, hastalığın tedavisi için uygulanan ve son yıllarda çok ilgi gören ameliyatla tedavi ile ilgili bilinmeyenleri açıkladı.

Şeker hastalığının kan şekerinin kontrolsüz yüksekliği nedeniyle özellikle damarlarda hasar oluşturan gerilemeyen bir hastalık olduğunu belirten Op. Dr. Hüseyin Kapu, "Damarları bozması nedeniyle ciddi şekilde organ yetmezliği oluşturur. Şeker hastalığı, kalp krizleri, inme ve felç, böbrek yetmezliği, görme bozukluğu, ayak bacak yaraları, gibi birçok hastalığın en sık nedenleridir. Diyabet cerrahisi geçmişi 62 yıllık obezite ameliyatlarına dayanan tedavinin devamıdır. Farklı mide ve bağırsak ameliyatlarının şeker hastalığına iyi geldiğine dair ilk bilimsel rapor 1925 yılında Lancet dergisinde Dr. Leyton tarafından yayınlanmıştır. İlk obezite cerrahisi 1954 yılında yapılmıştır. Günümüzde son derece konforlu bir şekilde uygulanan ameliyatların başarı oranları çok yüksektir." dedi.

"Ameliyat ile vücut kitle endeksi 35-40 olanlar ilk ayda 10-15 kilo arası kilo vermektedir"

Op. Dr. Hüseyin Kapu, şeker ameliyatı olabilecek kriterleri şöyle açıkladı: "Şeker hastalığı ameliyatı vücut kitle indeksi 30 ve üzerinde olan insülin depoları henüz tükenmemiş Tip 2 diyabet hastalarına yapılabilir. Şeker hastalığı ameliyatına karar verildiğinde ilk olarak bir takım tetkiklere tabi tutulan hastanın şeker hastalığı ameliyatı ile düzelebilme şansına bakılmaktadır. Yağlar yüzde 20'nin altına inene kadar ilaçlar devam edilir. Tansiyon, migren, adet düzensizliği, eklem ağrıları gibi rahatsızlıklar kısa sürede iyileşiyor. Vücut kitle endeksi 35-40 olanlar ilk ayda 10-15 kilo arası kilo vermektedir. Ortalama 2-6 ay içerisinde de insülin kullanmayı bırakmaktadır."