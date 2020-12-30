Şeker hastalığı yüzünden anne olamıyordu, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi oldu

Yapılan tedaviler sonucu 1 kez hamilelik haberi alan çift, gebeliğin 5'inci ayında bebeklerini kaybetti. Yasemin Küçükbayram'ın şeker hastası olduğu ve geçmişte yaşadıkları başarısızlıkların altında yatan sebebin de diyabetten kaynaklandığı belirlendi. Değerler normal seviyeye ulaşınca kişiselleştirilmiş tüp bebek tedavisi uygulandı ve çiftin oğulları ‘İsmail Kerem' geçtiğimiz aylarda dünyaya gözlerini açtı.

İstanbul'da yaşayan Yasemin-İsa Küçükbayram çifti mutlu giden evliliklerini bir bebekle taçlandırmak istedi. 1 yıl boyunca doğal yollarla gebelik elde edilemeyince doktorun yolunu tutan çifte sorun oluşturacak herhangi bir problem olmadığı söylendi. Bir süre daha bekleyen çift, istedikleri sonuca ulaşamayınca tüp bebek tedavisi olma kararı aldı. Arka arkaya 4 kez tüp bebek tedavisi gören çiftin 3 denemesi başarısızlıkla sonuçlandı, elde edilen 1 gebelik düşükle son buldu. Çekirdek aile olmalarına sayılı günler kalmıştı, kızları olacaktı. Hayalleri yıkılan ve hayatlarının en zor günlerini geçiren çift kızlarını kaybetmelerinin ve sonuca ulaşmayan tedavilerinin altında yatan problemi öğrenmek istiyordu. Sordukları her soru karşısında “herhangi bir problem yok” cevabını alıyorlardı.

Şeker kontrol altına alındı ve kilo verilmesi önerildi

Farklı bir merkez arayışına giren çiftin yolları 2019 yılında Doç. Dr. Kübra Boynukalın ile kesişti. Kendilerine tedaviden önce detaylı araştırmalar yapıldı ve ailelerinde herhangi bir kronik hastalık olmamasına rağmen şeker testi istendi. Çıkan sonuçlarda Yasemin Küçükbayram'ın diyabet hastası olduğu tespit edildi ve bebeklerin tutunamayışının sebebinin şeker probleminden kaynaklandığı olduğu ortaya konuldu. Tüp bebek tedavisi öncesi endokrin uzmanıyla birlikte hareket edilerek şeker kontrol altına alındı ve kilo verilmesi önerildi. 80 kilodan 65 kiloya inen anne adayı için tüm şartlar hazır hale getirildi. Doğru planlanan tedaviyle elde edilen embriyo transfer edildi. İlk denemede hamilelik haberi alan çiftin gebeliği de gün gün takip edildi.

Yaşanılan sürece ve tedaviye dair Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Kübra Boynukalın ve anne Yasemin Küçükbayram bilgiler verdi.

Geçtiğimiz aylarda oğlu ‘İsmail Kerem'i kucağına alan Yasemin Küçükbayram, “Çok zorlu günlerden geçtik ama çok şükür hayalini kurduğumuz bebeğimiz artık kucağımızda. Anne olmak paha biçilemez bir duygu, canımdan bir parça, sevmeye doyamıyorum. Çok zor günler geçirsek de 2020 yılının en güzel hediyesi oğlum oldu” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

“Tek embriyo transferi tedavinin başarısını artıran bir karar oldu”

Doç. Dr. Kübra Boynukalın, yaşanılan sürece ve tedaviye dair şu bilgileri verdi: “Yasemin Hanım'a yapılan şeker yüklemesi testi sonucunda şeker hastalığı olduğu tespit edildi. Ardından kilo verme ve şeker kontrol süreci yaklaşık 2,5 aylık bir sürede yapıldı. Hastanın yumurta rezervi iyi olduğu için rahim dinlendirme yöntemini de dahil ettiğimiz tüp bebek tedavisi başlatıldı. 2 embriyo transferi hakkı olmasına rağmen tek embriyo transferi tercih edildi. Bu kararın ne kadar doğru olduğunu gebeliğin ilerleyen haftalarında anladık. Gebeliğin 21'inci haftasında rahim ağzı uzunluğunda kısalma ve rahim ağzının açılmaya başlamasıyla birlikte serklaj adını verdiğimiz dikiş uygulaması yapılma gerekliliği doğdu. Bu uygulamayla birlikte hastamız sağlıklı bir şekilde doğumunu yaparak bebeğini kucağına aldı”.

“Hamilelik öncesi şeker değeri mutlaka gözden geçirilmeli”

“Şeker hastalığı gibi kronik rahatsızlıklar doğrudan kısırlık sebebi olmasa da kısırlığa sebep olabilen faktörler arasında yer alır. Fakat bundan daha da önemlisi hamile kaldıktan sonra şeker dengesinin nasıl ilerleyeceğidir“ diyen Doç. Dr.Boynukalın, “İlk aylarda şekeriniz çok iyi giderken insülin veya ilaç ihtiyacı azalır ama bebek büyüdükçe bu denge tersine dönmeye başlar. Bu süreçte daha çok insüline, diyetisyen kontrollerine ve egzersize ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Ailesinde şeker hastalığı olanlar, fazla kilosu olanlar ve geçmişinde düşükle sonuçlanan gebeliği olan kadınlar diyabet riski taşır. Şeker, infertilite değerlendirmesinde hamile kalmadan önce mutlaka gözden geçirilmelidir. Buna ek olarak şeker hastalığı teşhisi konmuş anne adaylarının gebelik öncesi değerlendirilmeleri gebelik sürecindeki takibi de kolaylaştıracaktır. Fazla kilo ya da obezite durumu söz konusu ise gebelik öncesinde kilo verilmesi ve şekerin dengelenmesi, hamileliğin daha rahat geçmesini sağlayacak ve doğumu da kolaylaştıracaktır” şeklinde konuştu.