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Şeker hastası anne, çocuklarıyla rutubetli evde yaşam mücadelesi veriyor

Şeker hastası anne, çocuklarıyla rutubetli evde yaşam mücadelesi veriyor
Şeker hastası anne, çocuklarıyla rutubetli evde yaşam mücadelesi veriyor

Diyarbakır’da yaşayan Kaynak ailesi, yokluk ve yoksulluk içinde dökük ve rutubetli evde yaşamlarına devam ediyor. Babası Hasan Kaynak gibi hamallık yaparak ailesine bakmaya çalışan 17 yaşındaki Cengiz Kaynak, tek istediğinin kardeşlerinin okuması ve sağlıklı bir ortamda yaşamaları olduğunu söyledi.

Şeker hastası anne, çocuklarıyla rutubetli evde yaşam mücadelesi veriyor - Tıkla İzle

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Kaynak ailesi yokluk içinde yıkık, dökük evde yaşayarak yaşam mücadelesi veriyor. Baba Hasan Kaynak ve 17 yaşındaki oğlu Cengiz Kaynak hamallık yaparak ailelerini geçindirmeye çalışıyor. Yokluktan dolayı okulunu bırakmak zorunda olan Cengiz Kaynak, kardeşlerinin okumasını, hasta annesi ve kardeşlerinin sağlıklı bir ortamda yaşamalarını istiyor. 15 bin Türk Lirası'na yıkık dökük evi dayısından aldıklarını belirten Cengiz Kaynak, kendilerinin eve alıştıklarını, kokudan ve rutubetten dolayı yatmaya alıştıklarını söyledi.

Kaynak, "Beraber kalkıp, beraber yatıyoruz. Aç, tok demeden yatıyoruz yani bunu söyleyebilirim. Babama destek olmak için okulumu bırakmak zorunda kaldım. Derslerim iyiydi ama babama da yardım lazımdı bende okulu bıraktım babama destek verdim. 6 kişiyiz, 3 erkek 1 kız. Babam çalışıyor, yük indirip bindiriyor. Bende yeni halde çalışıyorum. Haftalık 150 lira para zaten kazandığımız para suya gidiyor, masrafa gidiyor. Ne kadar düzeltebilirim bu durumumu. Yetkililerden yardım ve desteklerini bekliyorum. İnşallah da yardım ederler. Bende okulu bıraktım, keşke okulu bırakmasaydım. Ama kardeşlerim okusun adam olsun, öğretmen olsun, doktor olsun. Sadece bunu istiyorum, bunun için okulu bıraktım" dedi.

Şeker hastası olan 46 yaşındaki Nazmiye Kaynak eşi ve 4 çocuğu ile rutubetli evde yoksulluk içinde hayata tutunduklarını belirterek hayırseverler ve yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.  

Rıdvan Kılıç

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