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Şekib Avdagiç: 'Devletimizin İdlib'de verdiği kahraman mücadelenin ‘yekvücut' arkasındayız'

Şekib Avdagiç: 'Devletimizin İdlib'de verdiği kahraman mücadelenin ‘yekvücut' arkasındayız'
Şekib Avdagiç: 'Devletimizin İdlib'de verdiği kahraman mücadelenin ‘yekvücut' arkasındayız'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İdlib'de rejim güçlerince düzenlenen saldırılara ilişkin açıklamada yaptı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İdlib'de rejim güçlerince düzenlenen saldırılara ilişkin açıklamada yaptı. Avdagiç yaptığı yazılı açıklamada; "Vatan topraklarını korumak için İdlib'te bulunan kahraman askerlerimizin şehadet haberlerine yenisi eklendi. 3 Şubat'ta şehit olan 7 askerimiz ve bir sivil vatandaşımızdan sonra, 10 Şubat'ta da 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı. Şehitlerimize ağlıyoruz, şehit haberleri yüreğimizi yakıyor. Herkes şunu bilsin: Biz şehitlerimizle gurur duyuyoruz, onların ölüme meydan okuyan şehadetleri bizim en büyük onurumuz Bu vatanın onlar gibi evlatları oldukça, Türkiye var olmaya devam edecek." dedi.

İstanbul iş dünyası olarak, devletin İdlib'de verdiği kahraman mücadelenin ‘yekvücut' arkasında olduklarının altını çizen Avdagiç, "Devletimizin şehitlerimizin kanlarını yerde koymayan tavrını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Dişe diş, göze göz Vatandaşlarına zulümde sınır tanımayan, hain terör örgütlerine kucak açan Suriye yönetimine gereken ders verilecektir. Bunda zerrece şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

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