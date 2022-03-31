Sekiz yıldır tarlasından mahsul alamıyor

Kısa, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan ilçedeki kanalizasyon hattından gelen atıkların tarlasına boşaldığını, sıkıntısının çözümü için defalarca yetkililere bildirilmesine rağmen hiçbir sonuca varılamadığını anlattı. İlçenin bütün kanalizasyon giderinin kendisine ait tarlaya boşaldığını ifade eden Yakup Kısa, yaptığı açıklamada "Sekiz yıldır mağduriyetimin giderilmesi için çalmadığım kapı kalmadı. Tek geçim kaynağım olan hububat tarımını bırakma seviyesine geldim. Maksadım şikâyet etmek değil. Sadece mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.