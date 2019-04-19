Sektör profesyonelleri ‘Innovation & Technology Forum'unda bir araya geldi

Türkiye'de ilk kez düzenlendiği belirtilen Innovation & Technology Forum, 17-18 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul'da bir otelde gerçekleşti. Rockwell Automation'ın ev sahipliğinde sektör profesyonellerinin bir araya geldiği etkinlikte, iki gün boyunca dijital dönüşüm, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve veri analitiği gibi konular konuşuldu. Etkinlik salonunun yanı sıra, iki farklı sınıfta ise ürün demoları kurularak uygulamalı olarak anlatıldı.

Kaan Sekban'ın stand-up gösterisinin ardından Rockwell Automation Ülke Direktörü Ediz Eren'in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte Rockwell Automation'ın otomasyon sektörüne kazandırdığı teknolojiler, farklı sektörlere yönelik çözümleri ve ürünleri tanıtıldı.

Şirket yöneticilerine yönelik yapılan oturumda konuşan Eren, “Global tedarik zincirindeki gelişmelerle dünyanın dört bir yanındaki her üretici rakip konumunda. Bu rekabet ortamında şirketlerin hayatta kalma süresini uzatmak için verimliliğini artırması şart. Bugün gelinen noktaya baktığımızda, geçmişte hayal dahi edilemeyen çalışma yöntemlerine kavuşmak için sınırsız fırsatlar bulunuyor. Alanlarında lider konumda olan birçok şirket, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) stratejileri bağlamında ürün ve çözümlerde yenilikler, verimlilik artışı ve ekipmanların faydalarını artırarak kazanç sağlamaya başladı. Gelecek adımda ise tüm endüstriyel firmaların detaylı bir dijitalleşme stratejisi geliştirmesi ve Endüstriyel IoT yatırımı yapmaları gerekmekte” diye konuştu.

Eren, Nesnelerin İnterneti'ne (IoT) yapılan harcamaların bu yıl yaklaşık 750 milyar dolar olacağını ve bu harcamalarda 200 milyar dolar ile üretim yapan şirketlerin lider konumda olacağını söyledi. Üretim maliyetlerini düşürmek ve karlılıklarını artırmak için bu yatırımların yapıldığını kaydeden Eren, “Dijital dönüşüm stratejileri ve şirketlerin bu dönüşüme hazırlık durumları ile ilgili 300 şirketin üst düzey yöneticileri ile bir araştırma çalışması yaptırdık. Bu araştırmada Amerika, Asya ve Avrupa kıtalarındaki şirketler yer aldı. Tüm görüşmeler, objektif sonuçlar elde etmek için Rockwell Automation ismi verilmeden yapıldı. 2018 yılının Eylül ayında sonuçlanan araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 73'ü şu anda merkezi ya da lokal ekipler olarak dijital dönüşüm birimlerini oluşturmuş ya da oluşturma sürecindeler. Bu veriler ışığında her 4 firmadan 3'ünün şimdiden dijital dönüşüm ekibi var ya da olmak üzere diyebiliriz. Biz de ülke olarak bu uzun ve yavaş ilerleyecek dijitalleşme yolculuğuna bugünden başlamak için ilk adımı zaman kaybetmeden atarak başlamalıyız'' dedi.