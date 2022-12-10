Sel afetinde çöken yola 35 metre uzunluğunda köprü inşa ediliyor

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar taşkınlara neden olmuştu. Bartın'ın Abdipaşa beldesine bağlı Yenihan Mahallesinde 15 kilometre uzunluğundaki sap deresinin taşması sonucu Bartın-Karabük karayolunun 30 metrelik kısmı çöktü. Dere yatağına yakın noktadaki evlerin giriş katları sular altında kalmıştı.

Sel afeti sonrasında Bartın-Karabük yolunun altından geçen menfezler yenilenerek yol tekrar ulaşıma açıldı. Yapılan incelemelerde ise Sap deresi suyunu Gökırmak'a taşıyan ve Bartın-Karabük karayolunun altından geçen menfezlerin benzer afetlerde tıkanabileceği ve yeniden taşkınlara yol açabileceği değerlendirilerek bölgeye köprü inşa edilmesine karar verildi.

35 metre uzunluğa ve 15 metre genişliğe sahip olacak köprü inşası için çalışmalara başlandı. Köprü çalışmaları nedeniyle Bartın-Karabük karayolunda ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor.

Yaşanan sel afetinde sap deresinin taşması sonucu evlerini su basan ve komşularının yardımıyla hayata tutunan bölge sakinlerinden 39 yaşındaki Hasret Ergün, “Yaşanan selde Sap deresi dediğimiz mevkideki su, deredeki daha önce bulunan menfez yataklarının suyu almamasından dolayı dereden taşarak bizim evimizin üstünden geçmiş bulunmakta ve bizi mağdur etmiş bulunmakta. Daha sonra yapılan çalışmalarda, devletimizin yaptığı çalışmalarda burada bir köprü ihtiyacı doğmuş olup buraya şu an köprü çalışması yapılıyor. Bizde bunu takip ediyoruz. Bayağı da hızlı bir şekilde çalışmalar ilerliyor. İnşallah bir daha böyle bir afetin yaşanmaması için burada yapılan köprünün ebatlarını düşünecek olursak 30 metreye 10 metre bir köprü olarak söylendi bize. Bunlarda inanıyoruz ki yeterli olacak. Bize bu şekilde bir daha mağduriyet yaşatmayacaklar. İlerleyen dönemlerde de mahalle sakinleri ve diğer alt tarafta bulunan ev ve haneler için çok iyi olacağını düşünüyoruz. Yaklaşık 2 ay içinde biteceğini öğrendik. İnşallah bizim ve diğer hane sakinleri için çok olumlu bir çalışma oluyor. 11 Ağustos'ta yaşadığımız afeti bir daha yaşamak istemiyoruz. Umarım bir daha da Allah kimseye yaşatması bu afeti.” Şeklinde konuştu. Tek açıklıklı ve prefabrik kirişli olarak inşa edilecek köprünün yaklaşık 2 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Bülent Bostancı

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