İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sel araçları hurdaya çevirdi

Sel araçları hurdaya çevirdi
Sel araçları hurdaya çevirdi

Hatay’da dün gece saatlerinde meydana gelen sel felaketi araçları hurdaya çevirdi.

Sel araçları hurdaya çevirdi - Tıkla İzle

Merkez ilçe Antakya'nın Bağrıyanık Mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen sağanak yağış sele döndü. Çok sayıda araç hasar gördü, devrilen bir araç ile taklalar atan motosiklet ise kullanılamaz hale geldi. Aynı noktada yine büyük çam ağacı devrildi, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tehlike arz eden bir başka çam ağacını da halat yardımıyla devirdi. 

Sel sonrası hasar tespit çalışmaları başlatılırken, Antakya Belediyesine bağlı ekiplerde sel nedeniyle yollarda oluşan engelleri kaldırdı. Kentte hayat normale döndü.  

Mehmet Bayrak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.