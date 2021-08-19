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Sel bölgesinde çocukların hayalini Bakan Soylu gerçekleştirdi

Sel bölgesinde çocukların hayalini Bakan Soylu gerçekleştirdi
Sel bölgesinde çocukların hayalini Bakan Soylu gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selden etkilenen Batı Karadeniz bölgesinde helikoptere binmek isteyen çocukları geri çevirmedi. Bakan Soylu ile birlikte polis helikopterine binen çocuklar ise keyifli anlar yaşadı.

Sel bölgesinde çocukların hayalini Bakan Soylu gerçekleştirdi - Tıkla İzle

Selin vurduğu, can ve mal kayıplarının yaşandığı Batı Karadeniz bölgesinde günlerdir çalışma yürüten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kurum ve kuruluşlar ile bir araya gelerek değerlendirmeler yapmaya devam ediyor.

Sahadaki çalışmalarında sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, çocukların taleplerini de geri çevirmiyor.

Bu kapsamda Bakan Süleyman Soylu, helikoptere binmek isteyen bir grup çocuğu polis helikopterine bindirdi. Helikoptere binen çocuklar ise keyifli anlar yaşayarak, Bakan Soylu'ya teşekkürlerini sundu.

Gönül Efe
 

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