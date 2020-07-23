Sel bölgesinde hayat normale dönüyor

Kestel'de 21 Haziran akşamı meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin hemen ardından bölgede büyük bir seferberlik başlatılmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bizzat gelerek yerinde incelemeler yaptığı Dudaklı Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi de adeta üs kurmuştu. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren 200'den fazla personel ile BUSKİ ve Fen İşleri bünyesindeki iş makineleriyle bölgeye adeta çıkarma yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, köy meydanındaki enkazı kısa sürede kaldırıp, selden zarar gören evleri de tek tek temizlemişti. Hayatın biran önce normale dönmesi için vatandaşlara ev eşyası anlamında sosyal destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne iş dünyasından da destek gelmiş ve İnegöl Mobilium AVM öncülüğünde işadamlarında da mobilya desteği sağlanmıştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ile birlikte Kestel'in Duraklı Mahallesi'ni ziyaret etti. Bir an önce otomobillerin çamur yığınları altında kaldığı mahallenin temizlenen meydanında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aktaş, can kayıpları ve yaşanan acıların telafisinin mümkün olmadığını ancak Dudaklı'da 4-5 gün için hayatın normale döndürüldüğünü hatırlattı. Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu ve bugünü sel bölgesinde en iyi şekilde gösterdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Çok büyük bir felaket yaşadık. Kısa bir süre önce bu mahallenin altyapısı bitmiş olmasına rağmen, bugüne kadar bir hiç görülmeyen bir felaket yaşadık. Enkazın kaldırılmasından evlerin temizlenmesine, mobilya ve beyaz eşya yardımına kadar ihtiyaçların giderilmesine çalıştık. Valiliğimiz, Büyükşehir ve Kestel Belediyemiz, işadamlarımız başta olmak üzere burada hayatın normalleşmesine katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Bugün de Kestel Belediye Başkanımız, muhtarımız ve mahalle sakinleriyle bir araya gelip, yapılanları değerlendirdik. İhtiyaçları konuştuk. Büyükşehir ve Kestel Belediyemizin tüm imkanlarını kullanıp, hayatı tamamen normalleştireceğimize çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu felâkette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.