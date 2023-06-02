Sel felaketinde 3 ev yıkıldı, çok sayıda hayvan telef oldu

Seyitgazi ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak yağışın ardından bazı mahallelerde sel meydana geldi. Selden en çok etkilenen mahallelerden birisi olan Çatören Mahallesi'nde sel suları önüne ne çıktıysa alıp götürdü. Yaşanan sel felaketi sonucu mahallede bulunan 3 ev yıkıldı. Ölen ya da yaralının olmadığı mahallede çok sayıda hayvan telef oldu. Kapanan yolların açılması için iş makineleri çalışma başlattı. Vatandaşların yaşadığı alanlardaki sıkıntıların giderilmesi için ise bölgeye AFAD, İZ Arama Kurtarma ekipleri ile çok sayıda jandarma personeli sevk edildi.

Yaşanan sel felaketi hakkında konuşan mahalle sakini Zihni Yıldırım ise, “Şimdiye kadar buralarda görülmemiş bir sel yaşadık, önünde ne varsa alıp götürdü” dedi. Yıldırım, “İki gündür çok yoğun bir yağış var. Yüksekteki çok tarım arazisi hasar gördü. İki gün boyunca süren yağış bugün bizim mahallemizi etkiledi. İki dere arasına kurulmuş mahallemizde şuanda 3 evimiz yıkıldı. Çok şükür ki can kaybımız yok. Mahallenin altında bulunan bütün tarım arazileri şuanda yok diyebilirim. Mahallenin ortasından geçen bu su yoktu, kurak bir köydü. Sağanak yağmurun ardından mahallenin ortasından dere gibi su akmaya başladı. Şimdiye kadar buralarda görülmemiş bir sel yaşadık, önünde ne varsa alıp götürdü.” diye konuştu.

Ali Furkan Çetiner - Hüseyin Samet Öksüz - Aydın Sarıoğlu

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