Sel felaketinde zarar görmüştü, 123 yıllık tarihi köprü onarılmayı bekliyor

Kurtuluş Savaşı'nda Karadeniz üzerinden İnebolu'ya gelen silah ve cephanelerin Ankara'ya taşındığı İstiklal Yolu'ndaki 123 yıllık tarihi köprü, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde kısmen yıkıldı. Kastamonu'nun Küre ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Ersizlerdere mevkiinde, 1899 yılında yapılan ve Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından 2016 yılında restore edilen tarihi köprü, 11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran tarihlerinde yaşanan selde zarar gördü. Sadece kemerleri ayakta kalan köprü, yok olma tehlikesi yaşıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, önemli bir tarihi değere sahip olan köprünün yeniden restore edilerek, yok olma riskinden kurtarılmasını istedi.

“Köprünün restorasyon ve tadilat çalışmasının yapılmasını istiyoruz”

Köprünün bölge için önemli bir değere sahip olduğunu söyleyen Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Eko Turizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır, “Tarihi İki Çay Köprüsü, 11 Ağustos 2021 tarihinde ve 27 Haziran tarihindeki sel felaketlerinde zarar gömüş ve günümüze kadar sadece kemerleri kalabildi. Maalesef yıkılma tehlikesi ile yüz yüze kaldı. Köprümüzün tamiratı için, restorasyonu için devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Eğer köprümüze sahip çıkılmazsa 100 yıllık bir değerimizi kaybedeceğiz. İstiklal Yolu üzerinde bulunan önemli geçiş güzergahı. 1895 yılından günümüze kadar gelebilmiş yaşayan bir değerimiz. Bu değerin korunması, gelecek nesillere aktarılabilmesi için mutlaka restorasyonunun yapılması lazım. Devlet büyüklerimizden bir an önce bu köprünün restorasyon ve tadilat çalışmasının yapılmasını istiyoruz” dedi.

“Tamir edilmezse büyük bir değerimizi kaybedeceğiz”

Günümüze kadar ayakta kalan köprünün 2015 yılında restore edilerek gün yüzüne çıkartıldığını ifade eden Çağır, “2010 yılından 2015 yılına kadar biz köprümüzün restorasyonunun yapılması için uğraştık. O dönemde defineciler tarafından zarar veriliyordu. Karayolları Genel Müdürlüğümüz, Küre Kaymakamımız, dönemin Kastamonu Vali Yardımcısı Atilla Kantay tarafından sahip çıkıldı. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından köprümüz restore edilmişti. Yaşanan sellerde büyük bir tahribata uğradı. Zarar gören bölümlerin tamir edilmesi gerekiyor. Tamir edilmezse büyük bir değerimizi kaybedeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan, tarihi köprünün yanında bulunan ve Küre ve İnebolu ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı köprünün de yaşanan sellerde zarar gördüğünü belirten Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Eko Turizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır, her gün onlarca aracın geçiş yaptığı köprüde de onarım yapılması gerektiğini ifade etti.

Murat Kanber - Vedat Yunus İkizoğlu



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